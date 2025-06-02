TFF, 4 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN SEVKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den dört kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamada, Süper Lig’in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Onvo Antalyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş’ın disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

ONVO ANTALYASPOR’UN İHLALLERİ

ONVO Antalyaspor Kulübü’nün 30.05.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeni ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 49. madde ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle 46. madde ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi. Ayrıca, kulüp görevlisi Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş, Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar’ın da benzer nedenlerden dolayı 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildikleri duyuruldu.

KASIMPAŞA A.Ş. ANRENERİNE SEVK

Kasımpaşa A.Ş. Kulübü antrenörü Anıl Demirci, 30.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş.-Göztepe A.Ş. maçındaki “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 36. madde uyarınca 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

GALATASARAY’IN İHLALİ

Galatasaray A.Ş. kulübü, 30.05.2025 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü karşılaşmasındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket”ler nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddeleri uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

REEDER SAMSUNSPOR VE BELLONA KAYSERİSPOR’UN SEVKLERİ

Reeder Samsunspor Kulübü, 01.06.2025 tarihinde oynanan Reeder Samsunspor – Bellona Kayserispor maçındaki “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Bellona Kayserispor Kulübü antrenörleri Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen’in de “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkleri gerçekleşti.

BŞİKTAŞ VE SÜPER LİG’DEKİ DİĞER İHLALLER

Beşiktaş A.Ş. de 01.06.2025 tarihinde oynanan Sipay Bodrum FK – Beşiktaş A.Ş. karşılaşması nedeniyle “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ve Batman Petrol Spor A.Ş. de 01.06.2025 tarihinde oynanan müsabakalarındaki “saha olayları” nedeniyle yine PFDK’ya gönderildi.