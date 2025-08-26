TFF, 7 Takımı PFDK’ya Gönderdi

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NDEN SEVK AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, toplamda 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Hukuk Müşavirliği, hangi takımların PFDK’ya sevk edildiğini bildirirken, detaylar da açıkladı.

DISIPLIN RAPORLARI

Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmalar sonrasında hazırlanan disiplin raporları şu şekildedir: Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray, ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sevk edilirken; Gaziantep FK ve Fenerbahçe ise ‘talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya yönlendirildi. Ayrıca, Kocaelispor, Galatasaray ve Eyüpspor, ‘saha olayları’ dolayısıyla disiplin kuruluna sevk edildi. Bunun yanı sıra, Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ sebebiyle PFDK’ya gönderildi.

İSTANBUL’DAN DUYURULDU

TFF’nin bu sevkleri, Süper Lig’deki disiplin uygulamalarının önemini vurgularken, kulüplerin ve yöneticilerin sorumluluklarını da hatırlatıyor. Önümüzdeki günlerde PFDK’nın alacağı kararlar merakla bekleniyor.