TFF, 8 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

8 KULÜP PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri çeşitli nedenlerden dolayı disipline sevk ediliyor.

GAZİANTEP FK’DAN İKİ İSİM PFDK’YE GİDİYOR

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle, teknik sorumlu Selçuk İnan’ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek’i de kural dışı harekette bulunduğu gerekçesiyle PFDK’ya göndermeyi kararlaştırdı.