TFF, 8 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 8 SÜPER LİG KULÜBÜNÜ PFDK’YA SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 8 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamada, bu takımların disiplin raporları detaylandırıldı. Süper Lig’in 4. haftasında oynanan maçlar sonrası bildirilen disiplin gerekçeleri şu şekilde sıralandı: Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor: “saha olayları”; Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Beşiktaş: “çirkin ve kötü tezahürat”; Konyaspor: “talimatlara aykırı hareket”; Kocaelispor, Gençlerbirliği: “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”; Gençlerbirliği: “usulsüz seyirci alınması”.

Kocaelispor Yöneticisi Hakkında Sevk İşlemi

Kocaelispor Kulübü yöneticisi Veli Başkurt, Kocaelispor – Kayserispor maçı sırasında “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca, “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaret” yüzünden Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca da 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek.

DİSİPLİN RAPORLARI VE GEREKÇELER

Bu gelişmeler, Türkiye Süper Ligi’nin disiplin anlayışına bağlılığını ortaya koyuyor. TFF, yaşanan olayları ciddiyetle ele alırken, kulüplerin ve yöneticilerin sorumlulukları konusunda da net bir duruş sergiliyor. Disiplin uygulamaları, futbol ortamında sağlıklı bir atmosferin oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.