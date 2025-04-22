TFF, 8 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF’DEN 8 KULÜP PFDK’YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den toplamda 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’nin resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri çeşitli nedenlerle disipline sevk edildi.

GAZİANTEP FK VE RAMS BAŞAKŞEHİR’DEN İKİ İSİM

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ı “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” yaptığı gerekçesiyle disipline gönderdi. Ayrıca, kulübün teknik sorumlusunun Selçuk İnan’ın “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek’in de “kural dışı hareketi” nedeniyle PFDK’ye sevk edilmesi gündeme geldi.