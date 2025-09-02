TFF, 8 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 8 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bu durumu duyuran TFF Hukuk Müşavirliği, sevk edilen takımların güncel bilgilerini paylaştı. Süper Lig’in 4. haftasında oynanan maçların ardından ortaya çıkan disiplin raporları oldukça dikkat çekici.

DİSİPLİN RAPORUNDAKİ BİLGİLER

Yapılan açıklamaya göre, Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor; “saha olayları” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Beşiktaş ise “çirkin ve kötü tezahürat” suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte Konyaspor, “talimatlara aykırı hareket” sebebiyle disiplin kuruluna yönlendirildi. Kocaelispor ve Gençlerbirliği ise “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeni ile disiplin raporunda yer aldı. Gençlerbirliği ayrıca “usulsüz seyirci alınması” gerekçesiyle de sevk edildi.

KULÜP YETKİLİSİNE YÖNELİK SEVK

Ayrıca Kocaelispor Kulübü idarecisi Veli Başkurt, Kocaelispor ile Kayserispor maçı sırasında “talimatlara aykırı hareket” gerçekleştirmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca, hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle de yine Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi kapsamında sevk edildi.

