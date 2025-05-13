TFF, 9 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN PFDK’YA SEVKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den toplamda 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, disiplin kurulu ile ilgili açıklamasında, sevk edilen kulüpleri ve gerekçelerini bildirdi.

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ’NÜN SEVKİ

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe mücadelesinde, Başakşehir’in ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verildi. Ayrıca, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, medya mensuplarına yaptığı açıklamalarda ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik ifadeleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi çerçevesinde tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Başakşehir idarecisi Murat Yaman ise yaptığı ‘talimatlara aykırı hareketi’ ve ‘hakareti’ sebebiyle ilgili talimatlar uyarınca 13.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP KULÜPLERİ

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir ile oynadığı maçtaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevk edildi. Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevki kararlaştırıldı. Bu maçta Gaziantep futbolcusu Bruno Viana da ‘kural dışı hareketi’ sebebiyle tedbirli olarak 10.05.2025 tarihinden itibaren PFDK’ya sevk edildi.

KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR SEVKLERİ

Kasımpaşa Kulübü, oynadığı Eyüpspor karşılaşmasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Trabzonspor ise Galatasaray ile yaptığı maçta ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘saha olayları’ nedeniyle iki ayrı maddeden PFDK’ya sevk edildi.

GALATASARAY VE SİVASSPOR SEVKLERİ

Galatasaray, Trabzonspor ile olan karşılaşmasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray idarecileri de ‘talimatlara aykırı hareket’ sebebiyle ayrı ayrı tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Sivasspor, Bodrum FK ile oynadığı maçtaki ‘saha olayları’ ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

DİĞER KULÜPLERİN SEVKLERİ

Beşiktaş, Adana Demirspor maçındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Göztepe’nin idarecisi Ali Dönmez de Göztepe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Atakaş Hatayspor Kulübü’nün futbolcusu Sergio Carlos Strandberg, aynı karşılaşmadaki ‘sportmenliğe aykırı hareket’ ve ‘hakareti’ nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Bununla birlikte Kayserispor, Antalyaspor ile oynadığı maçtaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedenleriyle de PFDK’ya sevk edildi.