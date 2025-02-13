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Spor

TFF Adana Maçı Hakkında VAR Konuşması Yayınladı

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TFF’DEN TARİHİ KARAR

Türkiye Futbol Federasyonu, dünkü toplantısının ardından önemli bir karar alarak Galatasaray maçında Adana Demirspor’un sahadan çekilmesine sebep olan penaltı pozisyonunun VAR konuşmalarını kamuoyu ile paylaştı. TFF’nin yaptığı açıklamada, “MHK’nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.

PENALTI POZİSYONU DETAYLARI

Açıklanan kayıtlarla birlikte Mertens’in penaltı pozisyonunda VAR hakemi Jakob Sundberg’in, maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ı pozisyonu incelemeye davet edip etmediği de netleşti. Danimarkalı hakemin, ilgili pozisyonun penaltı olduğunu doğruladığı ortaya çıktı. Bu durum, futbol dünyasında önemli bir tartışma yaratırken, TFF’nin şeffaflık hedefi futbol kamuoyunca da dikkatle takip ediliyor.

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