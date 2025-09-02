TFF, Ankaraspor-Nazilli Maçı İhlallerini Açıkladı

CEZA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında gerçekleştirilen maçta “müsabaka sonucunu etkileme” ve “bahis” ihlallerine ilişkin olarak Hukuk Müşavirliği’ne sevk edilen kişilerin ceza kararlarını açıkladı. Toplam 27 kişiye hak mahrumiyeti cezası verildi. TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.09.2025 tarihli toplantısında, 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasıyla ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, bahis ve müsabaka sonucunu etkileme ihlalleri kapsamında şu kararları aldı:

CEZALARIN DAĞILIMI

1- Abdullah Beytaş, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi gereğince 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

2- Canberk Aydemir, bahis eylemi için FDT’nin 57/2. Maddesi ile 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

3- Cenk Doğan, aynı sebeple 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

4- Ekin Karakuyu, 8 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırıldı.

5- Emin Kars, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

6- Erdem Özyeşil, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

7- Ömer Faruk Sezgin, 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.

8- Recep Taşbakır, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

9- Umutcan Keleşcan, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

10- Ahmet Gökbayrak, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

11- Batuhan Kırdaroğlu, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

12- Berat Arda Kara, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

13- Ekrem Çalışanlar, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

14- Fatih Kızılkaya, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

15- Furkan Eliaçık, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

16- Kutsal Manici, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

17- Muhammet Emre Erkan, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

18- Muhammet Raşit Yöndem hakkında herhangi bir ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

19- Ozan Can Oruç, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

20- Özkan Taştemur, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

21- Recep Efe Koçak, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

22- Savaş Yorulmaz, 10 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

23- Serhat Aslan, 10 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

24- Süleyman Enes Karakaş, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

25- Şahin Kaya, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

26- Tibet Öniz, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

27- Volkan Erten, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yunus Emre Karakaya hakkında bir sevk yapılmış; Ancak ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiş. Bunun yanı sıra, Yunus Emre Metin, bahis eylemi nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. TFF, 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasıyla ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi doğrultusunda yapılan sevkler hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın sonucunu beklemeye karar verdi. İlgililerin, bu madde çerçevesinde getirilen idari tedbirlerin kaldırılması ve incelemenin devam etmesi kararlaştırıldı.