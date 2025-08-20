Spor

TFF, BAHİS Suçlamasıyla PFDK’ye Sevk Etti

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk ediliyor. TFF’nin sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayımlanan 90 dakikalık karşılaşmada, her iki takımdan da hiçbir şut atılmaması dikkat çekiyor. Ayrıca yalnızca 2 korner atışı kullanıldığı gözlemleniyor. Ankaraspor’un 10, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul yapmasına rağmen hakem kartına başvurulmamış.

MÜSABAKA SONUCU ETKİSİ

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, hem Sincan Belediyespor (Ankaraspor) hem de Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle doğrudan PFDK’ye yönlendirilmiş. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya ile çok sayıda kulüp yöneticisi ve 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ve 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk ediliyor.

