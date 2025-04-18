TFF BAL 7. Grup’ta Mücadele Sürüyor

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDEKİ SORU İŞARETLERİ

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyonluk yarışını sürdüren grup lideri Denizli İdman Yurdu Başkanı İbrahim Gürel, geçtiğimiz hafta oynanan Sandıklıspor-Torbalıspor karşılaşmasında yaşananların akıllarda bazı soru işaretleri bıraktığını ifade etti. Lig sona yaklaşırken Denizli İdman Yurdu ve Torbalıspor arasında, şampiyonluk mücadelesinin gidişatı oldukça çekişmeli. Başkan İbrahim Gürel, 27. haftada gerçekleşen bu maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MAÇIN GEÇ BAŞLAMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Başkan Gürel, her iki takım açısından büyük bir öneme sahip olan ve Sandıklı’da oynanan maçın neden 10 dakika gecikmeli başladığı konusunda belirsizlikler olduğunu belirtti. Gürel, “BAL 7. Grupta ligin sonuna yaklaşırken ‘temiz’ mücadeleyle, şampiyonun belirlenmesi için çalışıyoruz. 13 Nisan 2025’teki Sandıklıspor – Torbalıspor maçının başlamasının 10 dakika gecikmesi, bizlerde ve kamuoyunda soru işaretleri oluşturmuştur. Bunun neden olduğu ilgililer tarafından araştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

ADİL MÜCADELE İLE HAKEMLERE ÇAĞRI

Gürel, “Sandıklıspor cephesinin ve maçı takip eden futbolseverlerin hakemle ilgili ‘taraflı’ yönetim iddiaları, bizi derinden üzmüştür” dedi. Her pozisyonun önem taşıdığı oldukça kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan Gürel, Denizli İdman Yurduspor Kulübü olarak hedeflerinin; rakiplerinin, özellikle Torbalıspor’un karşılaştığı ekiplerin ‘adil bir biçimde mücadele etmesi’ ve maçları yöneten hakemlerin ‘adil’ görevlerini icra etmesi olduğunu dile getirdi. Gürel, “Denizli İdman Yurdu Spor Kulübü olarak, ligde kalan maçlara gölge düşmesine engel olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.