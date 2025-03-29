TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı İstifa Etti

29. HAFTADA DERBİ HEYECANI

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe’de tarihi rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray, ligdeki kayıpsız özelliğini sürdürmek için zorlu deplasmanda galibiyet arayışında olacak. Bu iki takım, Süper Lig tarihinde 134. kez karşı karşıya gelecek ve prestij ile puan mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı alarak liderlik için önemli bir adım atmayı hedeflerken, Beşiktaş ise Avrupa umutlarını devam ettirmek için kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Bu akşam düzenlenecek dev derbi, her iki takım için büyük bir ehemmiyet arz ediyor.

HATALAR VE İSTİFA SÜRECİ

Beşiktaş Kulübü, derbi için yabancı bir hakem talep etmişti. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli hakem atama kararı alıp, daha önce büyük derbilerde görev almamış olan Yasin Kol’u bu maçı yönetmek üzere belirledi. Bu durum, Beşiktaş camiasında bazı tartışmalara yol açtı. Hakem kararları sonrası TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etti. Kazancı, yazılı bir açıklama ile istifasını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: “18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”