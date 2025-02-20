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Spor

TFF Başkanı Canlı Yayında Soruları Yanıtlayacak

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YABANCI HAKEM ATANMASI KARARI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşmasına yabancı hakem atanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından MHK, derbiye Slovenyalı hakem Slavko Vincic’in atandığını bildirdi. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin verildiği bu kritik maça yabancı hakem atanması, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

HAKEM ATAMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem atanması kararına ilişkin medya önünde açıklama yapma kararı aldı. Hacıosmanoğlu’nun, 21 Şubat Cuma günü saat 20.00’de HT Spor-Habertürk ortak yayını sırasında soruları yanıtlayacağı bildirildi. Bu durum, spor kamuoyunda merakla bekleniyor.

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