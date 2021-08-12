TFF Başkanı: Deplasman golü avantajını kaldırdık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA’nın yaptığı deplasman golü avantajını kaldırdıklarını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özdemir, iyi bir sezon temennisinde bulundu.

“Geçtiğimiz sezon heyecanlı bir sezon oldu. Alt liglerde de çok önemli maçlar ve yarışlar oldu. Şampiyonlar belli oldu, hepsini tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezonun inşallah tekrarını yaşarız, yarışmacı bir lig olur. Hem ekran başında hem stadyumlarda taraftarların futboldan zevk almasını arzuluyoruz.”

“Seyirci kapasitesini yüzde 75’e çıkarabiliriz”

Özdemir, yeni sezonda maçlara girişle ilgili prosedürleri hatırlattı.

“Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldık. Taraftarlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz. Ligler yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi yüzde 75’e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım.”

“Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa cezalar vermemiz gerekecek”

Başkan Özdemir, Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan hazırlık maçına gittiğini belirtti.

“Bir dolu, bir boş koltuk olması lazımdı ama hiçbir şekilde sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymadan maç izlediler. Eğer kurallar yerine getirilmezse kulüplerimize maddi ve manevi cezalar vermemiz gerekecek. Artık içimiz rahat etsin, taraftar sayısını artıralım istiyoruz. Beşiktaş-Rizespor maçıyla başlıyoruz. Alt ligde de Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı var. Sağlık kurulumuzla beraber taraftarların tutumunu dikkatle izleyeceğiz. Bundan sonraki kararlarda taraftarların tutumu çok etkili olacak.”

“Deplasmanlara taraftar gelmeyecek”

Nihat Özdemir, yeni sezonda deplasman takımı taraftarlarının statlara giremeyeceğini açıkladı.

“Deplasmanlara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske-mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı.”

“Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz”

Başkan Özdemir, geride kalan sezonda stat zeminleri konusunda büyük şikayetler aldıklarını vurguladı.

“Hatta sanki TFF sorumluymuş gibi bizi eleştirdiler. Halbuki bizimle hiçbir ilgisi yoktu, kulüpler kendi statlarından sorumluydu. Talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Çimin derinliği, nem oranı gibi şeyler tespit eden bir inceleme kurulumuz var. Bütün statlarımızı şu an inceliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın zemini şu an her yerde konuşuluyor. Bütün zeminleri o seviyeye getirmek istiyoruz. Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız. Maçlar artık seyircili, zemini elverişli olmadığı için kendi stadyumunda oynayamayan takımlar, hem destekten hem de seyirci gelirinden olacak.”