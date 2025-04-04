TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Büyükekşi İçin Suç Duyurusunda Bulundu

TFF BAŞKANI HACIOĞLU’NUN SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verdi.

İMZA EKSİKLİĞİ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemine ait mali raporlarının incelenmesi sırasında, dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu karar defterindeki imzasının eksik olduğu tespit edilmişti. Bu durum üzerine mevcut başkan Hacıosmanoğlu’nun yaptığı suç duyurusu sonucunda savcılık soruşturma başlatmıştı.

SPOR DÜNYASINDA YANKI BULAN GELİŞME

Sports Digitale muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararı spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Federasyonun mali denetim süreçlerinde yaşanan bu gelişme, futbol yönetimindeki prosedürlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.