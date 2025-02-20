TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Canlı Yayında Konuşacak

YABANCI HAKEM ATAMASI AÇIKLANDI
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanacağını bildirmişti. Bu kararın ardından MHK, derbiye Slovenyalı hakem Slavko Vincic’in atandığını açıkladı. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin verildiği bu kritik maça yabancı hakem atanması, geniş bir yankı buluyor.
HACIOSMANOĞLU KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİYOR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, belirlenen yabancı hakem kararı üzerine kameralar karşısında açıklama yapmaya karar verdi. Hacıosmanoğlu’nun, 21 Şubat Cuma günü saat 20.00’de HT Spor-Habertürk ortak yayınıyla soruları yanıtlayacağı bilgisi verildi.