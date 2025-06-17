TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kulüp Temsilcileriyle Buluştu

TOPLANTI ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİLER

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, grupların belirlendiği kura çekimi öncesinde TFF 2’nci Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile Riva’da buluştu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen bu görüşmeye TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2’nci Başkan Vekili Fuat Göktaş ve 2’nci ve 3’üncü Lig kulüplerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de katıldı. Toplantıda yeni sezon planlaması, kulüplerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları üzerinde fikir alış verişi yapıldı.

KULÜP TEMSİLCİLERİNDEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

2’nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat ve kulüp temsilcileri, toplantıda karşılaştıkları durum ve taleplerini paylaştı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tüm kulüplere yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

HALİ HAFTA SONU HEYECANI

Başkan Hacıosmanoğlu, toplantının ardından 2’nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İskenderunspor Kulübü Başkanı Şaban Hakan Bolat ile Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca’ya A Milli Takım forması hediye etti. 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde 5 futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Akarca, hayatlarını kaybeden sporcusunun anısına emekliye ayırdıkları 6 numaralı formayı Hacıosmanoğlu’na takdim etti.