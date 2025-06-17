TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüplerle Toplandı

TOPLANTI KAPSAMINDA KULÜP TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, grup belirleme kura çekimi öncesinde Riva’da TFF 2’nci Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen bu toplantıya TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2’nci Başkan Vekili Fuat Göktaş ve 2’nci ile 3’üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de katıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER ÜZERİNDE DURULDU

Görüşmede yeni sezonun planlaması, kulüplerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. 2’nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat ve kulüp temsilcilerinin görüşleri dinlendi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tüm kulüplere yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

FORMALARIN DEĞİŞİMİ YAPILDI

Toplantının ardından Başkan Hacıosmanoğlu, 2’nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İskenderunspor Kulübü Başkanı Şaban Hakan Bolat ile Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca’ya A Milli Takım forması hediye etti. Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Akarca, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde kaybettikleri 5 futbolcusunu anmak adına emekliye ayırdıkları 6 numaralı formayı Hacıosmanoğlu’na takdim etti.