TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Bak’a Ziyaret

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NDAN ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ediyor. Ankara’daki T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen görüşme, gündemdeki konular hakkında fikir alışverişi yapma fırsatı sunuyor. Bu toplantıda, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer alıyor.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Osman Aşkın Bak’a misafirperverliği için teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyor. Ayrıca, ziyareti sırasında kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ediyor.