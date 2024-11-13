TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Yabancı Hakem Açıklaması

BEŞİKTAŞ VE TFF GÖRÜŞMESİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen görüşmenin ardından, iki başkan kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Yerli hakemlerimize inanıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

HACIOSMANOĞLU’NDAN HAKEM AÇIKLAMALARI

Hacıosmanoğlu, VAR sistemindeki hataları kabul etmediğini belirterek, “Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız” ifadelerini kullandı. MHK’nin kulüplerle profesyonel bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını vurguladıktan sonra, “MHK’nın yetkilerini kulüplere verebiliriz” dedi. Arat ise toplantıda belirtilen konulara vurgu yaparak, “Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hasan Arat, camianın yaşadığı sıkıntıları Hacıosmanoğlu’na ilettiğini ifade etti. “Sıkıntılarımız camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor. Hakemlerin duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana getiriyor” dedi. Arat, VAR’da yabancı hakem konusunda ısrarlarını sürdürdüklerini belirterek, “İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz” dedi. Bunun yanına, “Kendi iç meselelerimizle ilgili de basın toplantısı düzenleyeceğim” ifadesini ekledi. Ayrıca, ligin adil bir biçimde devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

FUTBOLDA GELECEK İYİ GÜNLER

Toplantı sonucu futbol camiasında iyi şeylerin olacağı umudunu taşıdıklarını belirten Arat, “Türkiye’de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak. Beşiktaş’ta belli kırılmalar yaşanmıştır” açıklamasında bulundu. Hakem hatası sonucu bir kırılma yaşandığında bunu dile getirmekten çekinmeyeceklerini söyledi ve toplantının kapanışında Hacıosmanoğlu’na teşekkür etti.