TFF Başkanı: Kimse için hakem feda etmeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı konuşmasında hiç kimse için hakem feda edilmeyeceğini vurguladı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in açıklamaları;

Hepiniz hoş geldiniz. 2012 senesinden beri, geldiğimiz günden beri hakemlerimize ayrı bir sayfa açtık. Futbolun en önemli aktörlerinden birisi hakemlerimiz. Biz de Yıldırım Demirören ve yönetimimiz olarak hakemleri en iyi duruma getirmeye çalıştık. Hem kazanç olarak hem de VAR’ın etkisi çok büyük oldu. Futbolda hata minimuma indi. Daha önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ’a da teşekkür etmek istiyorum. VAR’ın ülkemize gelmesine çok büyük katkısı oldu.

Bu sezon VAR ile 70 kritik karar ve önemli kararlarda maçın dönüş noktaları oldu. Bu sezon olaylı bir Galatasaray – Konya maçı yaşandı. Çok iyi 2 hakemimizi VAR kararları nedeniyle MHK tarafından dinlendirildi. Biz kimse için, bir kulüp için hakemimiz feda etmedik, etmeyiz. Ancak sizlerinde kabul ettiği gibi VAR çok önemli bir sistem. Geçen sezon 40 hakemimize 40 kere bu sene hakemlerimize 21 kere küfür edildi ama kimse çıkıp özür dilemedi. Önce saygılı olmalıyız. Hakemlerimizin göğsünde Türk bayrağı var. Önce saygıyı öğrenmeliyiz.

TRT