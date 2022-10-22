TFF Başkanı’ndan bir ilk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekçi, hakemliği bırakan başarılı isim Cüneyt Çakır için yapılacak organizasyonu açıkladı.

Türk hakem camiasının sembol isimlerinden biri olan 45 yaşındaki Cüneyt Çakır için veda organizasyonu planlanıyor.

türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır’a jübile maçı yapmak için harekete geçti

A Milli Futbol Takımı’nın İskoçya ve Çekya ile yapacağı özel maçlardan birinde Cüneyt Çakır onurlandırılacak. Hatta TFF Başkanı Büyükekşi’nin hakemliği bırakan her isim için bundan sonra jübile yaptırmak istediği belirtildi.

CÜNEYT ÇAKIR: “KOŞA KOŞA GELİRİM”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin jubile isteğini duyan Cüneyt Çakır’ın “Gurur duyarım. Koşa koşa gelirim” dediği aktarıldı.

Kariyeri boyunca 635 maçta düdük çalan Çakır 2006’dan bu yana da FIFA hakemi olarak görev alıyordu.

İşte Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersin’in köşesinde yazdığı jübile gerçekleri: “FIFA kokartlı eski hakemimiz Cüneyt Çakır’a jübile yapılması ile ilgili bir girişim vardı. Önce Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştum. Sonra Cüneyt hoca ile. Büyükekşi bu fikrin Çakır ile sınırlı kalmayacağını söyledi. Gaziantep’te oynananacak İskoçya milli maçında veya üç gün sonraki Çekya müsabakasında deneyimli hakeme jübile yapacaklarının altını çizdi. Bununla da yetinmedi; “Görevde olduğum sürece hakemliği bırakan her isim için aynı uğurlamayı düşünüyorum” dedi. “UEFA’ya danıştınız mı?” dedim. “Evet, yanıt bekliyoruz ama onlar ne derse desin özel maç bunlar, mutlaka yapacağız” yanıtını verdi. Önerdiğim gibi, yıllarca omuz omuza verdiği, kader birliği yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da orada olacaklar umarım. Ardından Cüneyt Çakır’ı aradım. Sesinden belli, çok mutlu olmuş. “Ne demek ağabey, gurur duyarım, koşa koşa giderim” dedi. Bu düzeyde ve kalitede bir hakemin omuzlarda veda etmesi futbolun ruhunu çözemeyenlere anlamlı bir mesaj olacaktır. Düşünene de, kabul edene de teşekkürler.

Cüneyt Çakır’ın kariyeri:

· 385 Süper Lig maçı (Süper Lig tarihinin en fazla maç yöneten hakemi)

· 204 Uluslararası maç

· 29 Derbi maçı

– 54 Şampiyonlar Ligi grup maçı (Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla maç yöneten 3. hakemi)

· 1 Şampiyonlar Ligi Finali ve 6 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali ile Urs Maier’den sonraki en kariyerli Şampiyonlar Ligi hakemi

· 59 milli maç