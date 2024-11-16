TFF Başkanından Kayseri Ziyareti Açıklaması

ŞEHİR MEZARLIĞINDAKİ ZİYARET

Şehir Mezarlığına gerçekleştirilen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve asbaşkanı Nurettin Açıkalın katıldı. Ziyaret sırasında, Ali Çamlı’nın Kur’an-ı Kerim okumasıyla birlikte dualar edildi.

DUALAR VE AÇIKLAMALAR

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Recep Mamur ile birlikte aynı dönemde başkanlık yaptıklarını ve aralarında dostluk ilişkisi bulunduğunu aktardı. Hacıosmanoğlu, “Hatta o zamanlar aramızda geçmeyen bir konuyu geçmiş gibi lanse ettiler. Bir ay sonra burada maça geldik. Kayseri ile Trabzon her zaman kardeş şehir zaten.” dedi. Ayrıca, “Kendisi yeni çiftlik evi yapmıştı, ‘Başkanım, millete nazire olsun diye ilk açılışını seninle yapalım.’ demişti, yemek vermişti. Kayseri’ye gelince de Ali başkanımla beraber ziyaret edelim, duamızı okuyalım, yad edelim istedik. Allah mekanını cennet etsin.” ifadelerini kullandı.