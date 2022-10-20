TFF Başkanı’ndan kulüplere müjde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplere Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında bilgi verdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkezinde yapıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada yaptığı açıklamada, “VAR’ın en iyi uygulandığı ligler arasındayız. VAR sistemini en iyi uygulayan ülke olma hedefimiz var. Her puan kaybı sonrası hayali çizgiler üzerinden hakemlerimizi hedef almak yerine sistemin nerede devreye girdiğini, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini, 1 dakikada onlarca kamera görüntüsünün seçimini, kamuoyuna anlatmak ve destek olmak için yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

VAR Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı, “Minimum Müdahale Maksimum Yarar” sloganıyla Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve basın mensupları katıldı.