TFF Başkanı’ndan yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ürkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2023-24 sezonunda Süper Lig’de uygulanacak olan yeni yabancı kuralını bu hafta açıklaması bekleniyor. Basında yeni kuralla ilgili iddiaların yer almasının ardından Başkan Mehmet Büyükekşi’den açıklama geldi.

“NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK”

Mehmet Büyükekşi yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirtti. Büyükekşi, “Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok” şeklinde konuştu.

TFF Başkanı açıklamasının devamında, “Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi” ifadelerini kullandı.