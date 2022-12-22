TFF Başkanı’ndan yabancı sınırı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmasına değindi.

Büyükekşi, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, “Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok” dedi.

Bu yıl 69. kez düzenlenecek ‘Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. Toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir etkinliğin yapılmasının önemli ve gurur verici olduğunu belirten Büyükekşi, “69 yıldan beri bu etkinliğin yapılması son derece önemli ve gurur verici. Başarılı sporcularımızın bu şekilde hem jüri tarafından daha sonra halk oylaması tarafından yapılması son derece önemli. Bazı şeylerin manevi değeri çok fazla. Hem halkın olması hem jürinin toplumun önünde değerlendirmesi ve onlara ödül verilmesi son derece önemli. Futbolcularımızın olsun, diğer sporcularımızın olsun kendi alanlarında dünya çapında başarı göstermiş durumdadır. Her geçen gün sayıları artıyor. Bundan sonra da artmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Kulüplerin altyapı tesislerini gezdiklerini ifade eden Başkan Büyükekşi, “Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok. Şimdi Nevzat Demir Tesisleri’ne gideceğim. Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bu zamana kadar 8 takımı ziyaret ettik. Tesislerde Ahmet Nur Çebi başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla altyapıyı inceleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Atamalardan herkes memnun”

Dün ilk kez Süper Lig Kulüp başkanlarının huzurunda Dijital Hakem Ataması’nın yapıldığının hatırlatılması üzerine Mehmet Büyükekşi, “Türkiye’de ilk defa böyle bir şey oldu. Kulüpler Birliği başkanımız ve diğer bütün başkanlarımız bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Biz bunu daha önce beyan etmiştik, bütün başkanlarımızı çağırıp, onlarla beraber atamaya yapacağız diye. Bir adım da ileriye gittik. Hangi takımının birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi, birlikte bilgisayara bastılar. Olayın ne kadar şeffaf, ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördüler. 41 tane kriterimiz var. Bu 41 kriteri onlara sunum yaptık. Daha sonra o hakemin o maça atandığını, diğer hakemlerin atanamadığının hepsinin algoritmada gösterdik. Herkes de memnun. Bundan sonra futbol marka değerini arttırabilmemiz önemli. Bu da ona katkı sağlayacak. Bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma konusunda kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Yeni getireceğimiz hakemlerle ilgili konuşma, hakemin etrafında toplanma olsun, VAR’ın etrafında toplanma olsun, bunlarla ilgili de yeni uygulamalarımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da Katar’da uygulanan Dünya Kupası’ndaki yenilikleri biz de yapacağız. 1. Lig’de, 2. Lig’de ve 3. Lig’de de atamalarımız aynı şekilde algoritmayla olacak” cümlelerine yer verdi.