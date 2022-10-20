TFF binasına saldırıda flaş gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) İstanbul Riva’daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı. İki şüpheli hakkında 171’er yıldan 285’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkez binasına 1 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu iki şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Başsavcılık tarafından, TFF’nin Riva’daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli C.U. ile tutuksuz şüpheli O.G. hakkında 4 sayfalık fezleke düzenlendi.

Fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağızı mevkisinde “Yüzen Ev” diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği kaydedildi.

Mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği aktarılan fezlekede, bir diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı.

12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Fezlekede, TFF binasına yaklaşık 150 metre mesafede yer alan olay yerinde aynı tabancadan atılmış 12 boş kovan bulunduğu belirtildi.

Fezlekede müştekilerin beyanlarına da verildi. Toplantı halindeyken birkaç el silah sesi duyduklarını, mermilerden birinin TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un arkasındaki pencereden içeriye girdiğini, Altıntop’un yaralandığını düşündüklerini aktaran müştekilerin, silahlı saldırıda sadece yönetim kurulu toplantı salonu ve onun üstündeki makam odasının hedef alındığını gördüklerini ve bu nedenle de şüphelilerden şikayetçi olduklarını anlattıkları kaydedildi.

“OLAYDAN ŞANS ESERİ KURTULDUM”

Fezlekede, merminin oturduğu koltuğun hemen arkasındaki camdan içeriye girdiğini belirten Hamit Altıntop, mermi sesini kulağının hemen dibinde duyduğunu, olaydan şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü beyan etti.

Şüphelilerin beyanlarına da yer verilen fezlekede, C.U’nun, ev arkadaşı olan diğer şüpheliyle olayın yaşandığı yere alkol almaya gittiklerini, alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş ettiğini ve herhangi bir kastı olmadığını söylediği kaydedildi.

Diğer şüpheli O.G’nin ise olayda kesinlikle silah kullanmadığını, kendisi oradan ayrıldıktan sonra C.U’nun ateş etmiş olabileceğini belirttiği fezlekede yer aldı.

Fezlekede, görgü tanığı olarak beyanına yer verilen B.U, birkaç el silah sesi duyduğunu, dışarıya çıkıp baktığında, C.U’ya ait olduğunu öğrendiği yerin arkasında erkek olduklarını düşündüğü iki kişi gördüğünü anlattı.

TFF binasına saldırı soruşturmasında yeni gelişme – 2

ŞÜPHELİLERE AİT TİŞÖRTLERDE ATIŞ ARTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Fezlekede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 6 Eylül tarihli raporunda, C.U’nun sağ el svap numunesi üzerinde atış artığı bulunduğu, O.G’nin svap numunesi üzerinde atış artığına rastlanmadığı aktarıldı.

Raporda, şüphelilerin olay günü giydikleri tişörtlerin sol ve sağ kol ağız kısımlarında atış artıkları bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.