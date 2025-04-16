TFF, Boupendza İçin Başsağlığı Diledi

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza hakkında başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, “Aaron Salem Boupendza’yı kaybettik” başlığıyla şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde Atakaş Hatay spor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Aaron Salem Boupendza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.”

BOUPENDZA’NIN BAŞARILARI

Boupendza, formasını giydiği Atakaş Hatay spor ile 2020-2021 sezonunda çıktığı 36 maçta 22 gol kaydetti. Süper Lig’de ‘Gol kralı’ unvanının sahibi olarak, ülkemizde iz bırakmayı başarmıştı. Boupendza’nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Atakaş Hatay spor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz.

DUYULAN DERİN ÜZÜNTÜ

Federasyon, Aaron Boupendza’nın futbol kariyerinde kazandığı başarıları hatırlatırken, vefatının spor camiasında büyük bir üzüntü yarattığını vurguladı.