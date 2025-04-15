TFF’de Karşıyaka’da Sorunlar Devam Ediyor

TFF 3. LİG 1. GRUP’TA DURUM!

Bursaspor’un şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte TFF 3. Lig 1. Grup’ta ikinci sırada yer alan Karşıyaka’da büyük bir kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kaybedilen Silifke Belediyespor maçı öncesinde, kadrodaki 10 as oyuncunun alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurduğu bilgisi ortaya çıktı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu aracılığıyla birkaçı alacaklarını talep ederken, bazı oyuncular ödemeler yapılmadığı takdirde serbest kalmak için TFF’ye başvurdu.

Karşıyaka’da başvuran futbolcunun alacaklarının 1 ay içerisinde ödenmemesi halinde, play-off karşılaşmaları öncesinde serbest kalma hakkını edinebilecekleri bildirildi. Yeşil-kırmızılı ekibin durumunun daha da kötüleşmesi, takımın performansını etkileme potansiyeli taşıyor.

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, hafta sonu oynanan Silifke maçı öncesinde, geçtiğimiz cuma günü takıma toplam 1.2 milyon TL tutarında 2 galibiyet primi ödendiğini açıkladı. Ergüllü, normal sezonun kalan maçları için futbolculara prim verilmeyeceğini belirtirken, mayıs ayının başında hakediş ödemesi yapma sözü verdi. Ayrıca, Karşıyaka’da birçok personelin maaşlarını zamanında alamadığı ve işten ayrıldıkları öğrenildi. Mevcut çalışanların ise yaklaşık 5 aydır ödeme almadığı bilgisi geldi.