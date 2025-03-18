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TFF’den Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü Mesajı

ÖZEL AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne ithafen bir açıklama yayımladı. Federasyonun açıklamasında, “Çanakkale Zaferi, bağımsızlık karakteri olmuş bir milletin istiklal ve istikbalini tehdit eden dünyanın en güçlü donanması karşısındaki eşsiz destanıdır.” ifadesine yer verildi.

ŞEHİTLERİ UNUTMADIK

Açıklamada ayrıca, “Nice yokluklar içerisinde gözünü kırpmadan toprağa düşen şehitlerimizin dünya tarihinin seyrini değiştirdiği ve ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşettiği zaferdir.” denildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, en zor şartlara göğüs geren aziz şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı. “Ruhları şad olsun” vurgusu yapıldı.

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