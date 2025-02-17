TFF’den Derbi Öncesi Sağduyu Çağrısı

SEZONUN KRİTİK DERBİSİNE SAYILI GÜNLER KALDI

Süper Lig’in 25. haftası, sezonun en önemli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki Galatasaray ile Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe, büyük bir derbi mücadelesinde bir araya gelecek. Ezeli rakiplerin bu derbisi 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Bu eşsiz karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir açıklama yaptı.

FUTBOLDA SAĞDUYU VE DOSTLUK VURGUSU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u bir araya gelmeye davet etti. Bu toplantının amacı, dostluk ve kardeşlik atmosferine katkı sağlamak. Hacıosmanoğlu, “Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DERBİ MAÇININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. karşılaşmasının, ligimizin marka değeri ve ülke futbolunun Avrupa’daki tanıtımı açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “Bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.” denildi. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.