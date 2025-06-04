TFF’den Kırmızı Kart Değişikliği Açıklandı

YENİ DİSİPLİN TALEPLERİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında güncellemeler yapıyor. Artık futbolcular, kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekiyor. Önceki uygulamada, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

KLÜP SORUMLULUĞU ARTIK SAĞLANIYOR

TFF’nin internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, diğer bir değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, sağlanan konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF’ye bildirecek. TFF’ye sunulmayan kazanç ve harcamaların tespit edilmesi halinde, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza uygulanacak.