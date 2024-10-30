TFF’den Lig Kulüplerine Tepki Açıklaması

TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN ÖNEMİ

TFF, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada, kulüplerin başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda alınan ortak kararların hayata geçirilmediği ve futbolun kardeşlik ortamına zarar verdiği vurgulanıyor. TFF’nin açıklaması şu şekilde: “Seçildiğimiz günden bu yana, futbol ailesinin tüm üyeleriyle iletişimde olup, futbol ortamında adalet ve kardeşlik iklimini oluşturmak için hassasiyetle çalışıyoruz. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetle yaklaştıkça, bu iyi niyetimize karşı zaman zaman uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştığımızı görüyoruz.”

ORTAK KARARLARIN UYGULANMAMASI

Ne yazık ki, futbolun temel sorunlarını göz ardı edip yüzeysel çekişmelere odaklanmanın futbolun marka değerini yükseltmemize engel olacağını sık sık dile getirdik. Kulüp başkanlarıyla yaptığımız toplantılarda alınan ortak kararların yerine getirilmediğini ve belirlenen ilkelere bağlı kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan bu kulüpler, taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak için sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine zarar vermektedir.

YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR

Özellikle belirtmek istiyoruz ki, kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla belirli kazanımlar elde etmenin ya da yön vermeye çalışmanın herhangi bir fayda sağlamayacağını birçok kez ifade ettik. Bu dönem sona erdi ve artık yeni bir sayfa açılmıştır. Mevcut TFF yönetimi, futbolun içinden gelen ve temel sorunları bilen bir ekipten oluşmaktadır. Futbol ailesinin desteğiyle iş başına gelmiş bir yönetim olarak bu temel sorunları çözmek için güçlü ve kararlı bir iradeye sahip olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Yılların birikimiyle oluşan sorunların çözümüne dair inanç ve umut, toplumda ve tüm spor camiasında bu dönemde ilk defa bu kadar canlı hale gelmiştir; ancak kamuoyunda süregelen tartışmalar ve çekişmeler, oluşturulmak istenen kardeşlik iklimine zarar vermektedir.

REKABET VE DAYANIŞMA ANLAYIŞI

Farklı platformlar aracılığıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar, camiaları karşı karşıya getirmek, aşağılamak veya kötülemek kimseye fayda sağlamamaktadır. Unutulmamalıdır ki; kişiler geçici, kulüpler ve futbol ailesi kalıcıdır. Kulüplerin birbirleriyle rekabet ederken bu kalıcı değerleri dikkate alarak hareket etmeleri ve kendilerine yakışır bir tavır sergilemeleri büyük önem taşımaktadır. Yola çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı ve tüm gücümüzle bunun için samimiyetle çalışacağımızı söyledik. Bu yolu yürümekte kararlıyız; ancak bu süreçte yalnız değil, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla birlikte sorumluluk ve yükümlülük bilinci içinde ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz.