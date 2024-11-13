TFF’den Montella Hakkında Açıklama Geldi

MONTELLA HAKKINDAKİ DEDİKODULARA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile ilgili yayımlanan Roma haberlerine dair değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor’a verdiği yanıtta “Roma’nın Vincenzo Montella’ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?” sorusuna yanıt veren Kazancı, “Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Kazancı açıklamalarında 2026 Dünya Kupası’na katılma hedeflerini vurguladı. “Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası’na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil” ifadelerini kullandı.

MONTELLA’NIN GALİBİYET TABLOSU

Montella’nın mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. A Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü süre boyunca 17 maça çıkan Montella, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.