TFF’den Montella Hakkında Açıklama Geldi

Ceyhun Kazancı’DAN ROMA VE MONTELLA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan Roma dedikodularına dair açıklama yaptı. TRT Spor’da kendisine yöneltilen “Roma’nın Vincenzo Montella’ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?” sorusuna Kazancı, “Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum” cevabını verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Kazancı, açıklamalarına devam ederken, hedeflerinin 2026 Dünya Kupası’na katılmak olduğunu vurguladı. “Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası’na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil” sözlerini kullandı.

MONTELLA’NIN PERFORMANSI

Montella’nın mevcut sözleşmesi 2026’da sona erecek. A Milli Takım’ın başında 17 maça çıkan Montella, bu dönem içerisinde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.