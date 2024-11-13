TFF’den Montella Hakkında Açıklama Geldi

Ceyhun Kazancı’DAN MONTEZZA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili Roma takımı üzerinden çıkan söylentilere dair açıklama yaptı. TRT Spor’da kendisine yöneltilen “Roma’nın Vincenzo Montella’ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?” sorusuna Kazancı, “Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Kazancı, açıklamalarına devam ederek 2026 Dünya Kupası’na katılma hedeflerini vurguladı. “Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası’na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil” dedi.

Montella’nın mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek ve A Milli Takım’ın başında 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.