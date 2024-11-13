TFF’den Montella-roma Açıklaması Geldi Mi?

CEYHUN KAZANCI’DAN MONTELLA KONUSUNDA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella hakkında ortaya atılan Roma söylentileriyle ilgili konuştu. TRT Spor’da “Roma’nın Vincenzo Montella’ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?” sorusuna yanıt veren Kazancı, “Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

HEDEFLER DÜNYA KUPASI

Kazancı, açıklamalarına devam ederek, 2026 Dünya Kupası’na katılma hedeflerini vurguladı. “Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası’na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil” şeklinde konuştu.

MONTELLA’NIN İSTATİSTİKLERİ

Vincenzo Montella’nın mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. A Milli Takım’ın başında 17 maça çıkan Montella, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.