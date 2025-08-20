Spor

TFF’den Şike Önerisi: Yönetim PFDK’ya Sevk Edildi

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR’UN SEVKİ

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ nedenleriyle PFDK’ya gönderildi. TFF’nin sosyal medya üzerinden yayınlanan yaklaşık 90 dakika süren karşılaşmada her iki takımın da şut çekmediği görülürken, yalnızca 2 korner atışı kullanıldı. Ankaraspor takımının 10, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul yaptığı süreçte, hakem kartlara hiç başvurmadı.

PFDK’YA GÖNDERİM AÇIKLAMASI

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, hem Ankaraspor hem de Nazilli Belediyespor, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle PFDK’ye doğrudan gönderildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın yanı sıra çok sayıda kulüp idarecisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ve 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

TFF, BAHİS Suçlamasıyla PFDK’ye Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili şike iddiaları üzerine kapsamlı bir disiplin süreci başlattı ve birçok kişi PFDK'ya sevk edildi.
