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Spor

TFF’den Trabzonspor – Fenerbahçe VAR Raporu

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VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Süper Lig’in 11. haftasında yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. TFF’nin YouTube kanalı üzerinden yayımlanan bu kayıtta, tartışmalı Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki önemli pozisyonlar, sesli ve görüntülü bir şekilde izleyiciyle buluştu.

PENALTI KARARLARI ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan kayıtta, VAR hakemlerinin uyarıları sonucunda iki penaltı kararı alındığı görüldü. Bu pozisyonlar, futbolseverler arasında geniş tartışmalara yol açtı ve maçın seyrini etkileyen anlar olarak dikkat çekti.

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