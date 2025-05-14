Spor

TFF’den Yabancı Oyuncu Revizyonu Açıklandı

tff-den-yabanci-oyuncu-revizyonu-aciklandi

YENİ DÜZENLEME

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu için Trendyol Süper Lig’de futbolcu uygunluğunu revize etti. İlgili düzenlemeye göre, 2003 yılında doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, A Takım Listesine yazıldıkları takdirde ve 1 sezondan fazla süren sözleşme imzalamaları halinde, 2 sezon boyunca bu kural dahilinde listelenecekler.

KULÜP KONTENJANI VE YAŞ SINIRI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı oyuncu yazabilecek. Bu 14 futbolcudan 12’sinin yaşında bir sınırlama olmayacak. Ancak, bu 14 oyuncudan en az 2’sinin 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekli.

GELECEK SEZON DEĞİŞİKLİKLERİ

2026-2027 sezonunda ise bu şartlar değişecek. Bundan böyle, en az 4 yabancı oyuncunun 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi İddiası

Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni araştıran bilim insanları, uzun süren çalışmalarının ardından önemli bir kanıt bulduklarını açıkladı. Bu geminin, antik bir sel felaketinde hayata destek olduğu söyleniyor.
Gündem

Futbolculara Zorla Getirme Kararı Alındı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili davada Oosterwolde ve Mert Müldür'ün zorla getirilmesine karar verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.