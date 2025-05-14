TFF’den Yabancı Oyuncu Revizyonu Açıklandı

YENİ DÜZENLEME

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu için Trendyol Süper Lig’de futbolcu uygunluğunu revize etti. İlgili düzenlemeye göre, 2003 yılında doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, A Takım Listesine yazıldıkları takdirde ve 1 sezondan fazla süren sözleşme imzalamaları halinde, 2 sezon boyunca bu kural dahilinde listelenecekler.

KULÜP KONTENJANI VE YAŞ SINIRI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı oyuncu yazabilecek. Bu 14 futbolcudan 12’sinin yaşında bir sınırlama olmayacak. Ancak, bu 14 oyuncudan en az 2’sinin 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekli.

GELECEK SEZON DEĞİŞİKLİKLERİ

2026-2027 sezonunda ise bu şartlar değişecek. Bundan böyle, en az 4 yabancı oyuncunun 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması bekleniyor.