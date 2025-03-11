TFF’den Yeni Sezon Başlama Tarihleri Açıklaması

FUTBOL TAKVİMİ DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025/26 sezonu için futbol takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlayacak. Ayrıca, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos’ta, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül’de yeni sezonunu açacak. Liglerle alakalı detaylı sezon planlamasının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

LİGLERİN BAŞLAMA TARİHLERİ

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, 2025/26 sezonunda dört farklı profesyonel lig için başlangıç tarihleri kesinleşti. Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, liglerin başlama tarihleri şu şekilde sıralandı:

– Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig: 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025

– Nesine 2. Lig: 30-31 Ağustos 2025

– Nesine 3. Lig: 6-7 Eylül 2025

TFF açıklamasında, liglerin başlangıç tarihlerinin belirlenmiş olduğu, ancak sezon planlamasının ilerleyen günlerde kamuoyuna sunulacağı ifade edildi. Kulüpler, fikstür ve takvim detayları için TFF’nin duyurularını takip etmek durumunda kalacak.