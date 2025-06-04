TFF, Disiplin Talimatları’nı Güncelledi

DISIPLIN TALIMATLARINDA YENILIKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesi bazı disiplin talimatlarında güncellemeler yaptı. TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kart cezasının infazı ile ilgili yeni düzenleme geldi. Artık futbolcular, aldıkları kırmızı kart cezasını müteakip resmi müsabakalarda çekecek. Önceki uygulamada, cezalar ihlalin gerçekleştiği kategoride geçerli oluyordu ve 4 maça kadar çıkabiliyordu. Yeni düzenleme ile ceza süreci daha şeffaf bir hale geliyor.

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNE DÜZENLEME

Disiplin talimatlarındaki diğer önemli değişiklik ise futbolcu sözleşmeleri ile alakalı. Kulüpler, futbolcularla yaptıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı ve konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF’ye bildirmekle yükümlü. TFF’ye ibraz edilmeyen gelir ve harcamaların tespit edilmesi halinde, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza uygulanacak. Bu düzenleme, kulüplerin mali şeffaflığını artırıyor.

YENİ CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

TFF Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklikler arasında sportmenliğe aykırı hareketleri de kapsayan yeni cezalar yer alıyor. “Sportmenliğe aykırı hareket eden, TFF’nin saygınlığını zedeleyen veya futbolun değerini düşüren kişiler” için futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası, yöneticilere ise 21 ile 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verileceği belirtiliyor. Süper Lig kulübü yöneticilerine verilecek para cezası ise 150.000 TL’den 780.000 TL’ye kadar çıkıyor.

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM YASAKLARI

Futbolcular, kulüp yöneticileri ve görevlilerin müsabaka hakemleri ile sportmenliğe aykırı iletişim kurmaları yasaklandı. İhlal durumunda futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası uygulanacakken, kulüp yöneticilerine de benzer şekilde en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek. Bu düzenlemelerle, futbol dünyasında şiddet ve düzensizliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DISIPLIN KURULU GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda belirlenen ihlaller için yalnızca para cezası verebilecek. Ayrıca, her türlü iletişim yasaklarına uymayanların TFF’ye bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmakta; yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ise 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası alacak.

Tüm bu yeni düzenlemeler, Türkiye futbolunun daha düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.