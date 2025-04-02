TFF, Dört Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN SEVKLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Bodrum FK’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yönlendirdi. Beşiktaş derbisi sonrası bir açıklama yapan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da aynı şekilde PFDK’ya sevk edildi.

KALECİ HATAYSPOR MAÇINDA USULSUZLUK

TFF Hukuk Müşavirliği, 1 Nisan 2025 tarihli sevklerde Kayserispor Kulübü’nün 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor – Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçındaki ‘Usulsüz seyirci alınması’ ve ‘Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedenleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verdi.

BODRUM FK – FENERBAHÇE MAÇINDA SORUNLAR

Bodrum FK’nın 28.03.2025 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçındaki ‘Saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildiği de açıklandı.

Beşiktaş Kulübü, 29.03.2025’te Galatasaray ile oynadığı maçta ‘Çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘Saha olayları’ yüzünden Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. ve 52. maddeleri uyarınca sevk edildi. Ayrıca, Beşiktaş futbolcusu Semih Kılıçsoy’un kural dışı hareketi nedeniyle aynı müsabaka sonrası 30.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

GALATASARAY’IN DİSİPLİN SUÇLARI

Galatasaray Kulübü de 29.03.2025 tarihli Beşiktaş maçındaki ‘Çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘Saha olayları’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaraylı idareci İbrahim Hatipoğlu’nun aynı maç sonrası yaptığı ‘Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.