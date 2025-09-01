TFF, Düşen Takım Sayısını 4’e Düşürdü

TFF’DEN DÜŞEN VE YÜKSELEN TAKIM SAYILARINA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’den bu sezon düşecek takım sayısının 4’e düştüğünü ve Nesine 2. Lig’den çıkacak takım sayısının ise 4’e çıkarıldığını duyurdu. Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri doğrultusunda bu sezon Trendyol 1. Lig’den düşen ve Nesine 2. Lig’den yükselen ekip sayılarında değişiklik yapma kararı aldı.

DEĞİŞİKLİKLERİN DETAYLARI VE ETKİLERİ

Yapılan açıklamada, “2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig’den düşen takım sayısı 5’ten 4’e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselen takım sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2’si doğrudan, 2’si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, statülerde yapılan değişikliklerle Trendyol 1. Lig’in önümüzdeki sezonda 18 yerine 20, Nesine 2. Lig’in ise 38 yerine 36 takımdan oluşacağı belirtildi.

GELİŞMELERİN KATKISI

Açıklamada, “Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz.” ifadesiyle, bu düzenlemelerin Türk futboluna nasıl bir katkı sağlayacağına dair olumlu beklentiler dile getirildi.