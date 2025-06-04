TFF Duyurdu: Kırmızı Kart Değişikliği Yapıldı

YENİ DİSİPLİN TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin kurallarında önemli değişiklikler yapıyor. Artık futbolcular kırmızı kart cezasını takip eden resmi müsabakalarda çekecek. Öncesinde ise cezalar, ihlalin yaşandığı lig kategorisinde geçerlilik gösteriyordu ve oyuncular 4 maça kadar ceza alabiliyordu.

KULÜPLERDEN TFF’YE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, diğer bir değişiklik futbolcu sözleşmeleriyle ilgili gerçekleşiyor. Artık kulüpler, futbolcularla imzaladıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, sağlanan konut gibi kazanç ve harcamaları TFF’ye bildirmek zorunda. Eğer kulüpler bu kazanç ve harcamaları TFF’ye ibraz etmezse, sunulmayan miktarın yarısı kadar ceza uygulanacak.