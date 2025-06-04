Spor

TFF Duyurdu: Kırmızı Kart Kuralı Değişti

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YENİ DİSİPLİN TALİMATLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişiklikler yapıyor. Artık futbolcular, kırmızı kart cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Daha önceki uygulamada, kırmızı kart cezası 4 maça kadar ihlalin yaşandığı kategoride geçerliydi.

SÖZLEŞMELERE YENİ DÜZENLEME

TFF’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre diğer bir değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili. Kulüpler, futbolcularla yaptıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı ve sağlanan konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF’ye bildirmek zorunda. TFF’ye sunulmayan kazanç ve harcamaların tespit edilmesi halinde, belirtilmeyen miktarın yarısı kadar ceza uygulanacak.

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