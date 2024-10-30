TFF Duyurdu: Kulüpler Kararları Uygulamıyor

TFF’DEN GÜNDEM AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin son dönemde gerçekleştirdiği açıklamalara resmi sitesinden yayınladığı bir metin ile yanıt verdi. Yayımlanan açıklamada, “Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz.” denildi.

TFF, seçildikleri günden bu yana tüm futbol aile üyeleriyle iletişim içinde olduklarını ve futbol ortamında adalet ile kardeşlik iklimini oluşturmak için hassasiyetle çalıştıklarını belirtiyor. Federasyon, “Bizler Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetle yaklaştıkça, bu iyi niyetimize karşı zaman zaman uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştığımızı görüyoruz.” ifadesine yer veriyor.

FUTBOLUN MARKA DEĞERİNE ZARAR

TFF, futbolun temel sorunlarının unutulup yüzeysel çekişmelerle futbolun marka değerinin yeterince yükseğe çıkarılamayacağını sıkça vurguladıklarını da belirtiyor. Kulüp başkanlarıyla yapılan toplantılarda alınan ortak kararların uygulanmadığını üzülerek gözlemlediklerini ifade eden TFF, Türk futbolunu temsil eden kulüplerin kendi taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak için sorumluluğu başka yerlere yükleyerek futbolun kardeşlik iklimine zarar verdiğini aktarıyor.

KAMUOYUNA YENİ BİR DÖNEM VURGUSU

Açıklamada, kamuoyu önünde yapılan açıklamaların kazanç sağlamak ya da yön vermeye çalışma çabalarının fayda getirmeyeceği vurgulanıyor. “Bu dönem kapanmış ve geçmişte kalmıştır. Artık yeni ve temiz bir sayfa açılmıştır.” deniyor. TFF ayrıca, futbolun içinden gelen ve problemleri bilen bir yönetim olduğunun altını çizerek bu meseleleri çözmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını belirtiyor.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DAYANIŞMA

Yılların birikimiyle oluşan sorunlara ilişkin inanç ve umudun bu dönemde en üst seviyeye ulaştığını kaydeden TFF, kamuoyu önünde sürdürülen kısır tartışmaların oluşturulan kardeşlik iklimine zarar verdiğini ifade ediyor. Kulüplerin birbirleriyle rekabet ederken kalıcı değerlere dikkat etmeleri gerektiğinin altı çiziliyor. TFF yola çıkarken, Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağını da belirtiyor. Bu yolda yalnız olmadıklarını, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla birlikte yürümeleri gerektiğine inanıyor.