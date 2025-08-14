TFF, Ertelendiğini Açıkladı. Müsabakalar İleri Tarihe Alındı

BEŞİKTAŞ, SAMSUNSPOR VE RAMS BAŞAKŞEHİR’İN MAÇLARI ERTELENDİ

TFF, erteleme talebinde bulunan Beşiktaş, Samsunspor ve RAMS Başakşehir’in 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Avrupa’da mücadele eden Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı. Avrupa’da yer alacak takımlarımızın 1. haftada oynayacağı maçları erteleyen TFF, şimdi de 3. hafta karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu.

ERTELENEN MAÇLAR VE AÇIKLAMALAR

Yapılan yazılı açıklamada “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda yer alacak kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor – Beşiktaş, Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor – Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelmiştir. Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.” ifadesine yer verildi.