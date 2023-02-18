TFF ertelenen maçların tarihi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem nedeniyle ertelenen maçların tarihi açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkeyi sarsan deprem sonrası ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı.

İŞTE MAÇ PROGRAMI!

Fenerbahçe – Konyaspor
25 Şubat Cumartesi 19:00

Giresunspor – Kayserispor
25 Şubat Cumartesi 19:00

Ümraniyespor – Adana Demirspor
26 Şubat Pazar 16:00

Beşiktaş – Antalyaspor
26 Şubat Pazar 19:00