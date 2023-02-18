TFF ertelenen maçların tarihi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkeyi sarsan deprem sonrası ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı.
İŞTE MAÇ PROGRAMI!
Fenerbahçe – Konyaspor
25 Şubat Cumartesi 19:00
Giresunspor – Kayserispor
25 Şubat Cumartesi 19:00
Ümraniyespor – Adana Demirspor
26 Şubat Pazar 16:00
Beşiktaş – Antalyaspor
26 Şubat Pazar 19:00