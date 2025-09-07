Haberler

TFF, Eyüpspor – Galatasaray Maçını Değiştirdi

MAÇTA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig’in beşinci haftasında gerçekleştirilecek olan Eyüpspor-Galatasaray maçına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu iki takım arasında yapılacak lig maçının tarih ve saatinde güncelleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 17.00’de değil, 13 Eylül Cumartesi günü aynı saatte oynanacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezona da dörtte dört yaparak devam ediyor ve 12 puanla ligdeki liderliğini koruyor. Öte yandan, Eyüpspor bu sezon çıktığı dört maçta sadece 4 puan toplayarak mücadele ediyor.

